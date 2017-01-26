Дело труба! Жителям дома пришлось самостоятельно чинить лопнувшую батарею

26.01.2017

Управляющая компания устранять последствия авария отказалась из-за того, что денег на балансе дома нет

Труба прохудилась рано утром, когда хозяев не было дома. Об аварии их известили соседи. Они же помогли заварить дыру. Ведь коммунальщики помочь отказались. У соседей труба отопления дала течь на прошлой неделе. Эта же авария пробила дыру в бюджете горожан — ведь последствия за деньги устраняла частная компания. После этого лопнуло уже терпение жильцов — они отправились к коммунальщикам разбираться. На каком тогда основании управленцы берут с жильцов деньги за обслуживание, жильцы так и не выяснили. Коммунальщики сослались на распоряжение районных чиновников. Но когда те связались с «Урал-СТ», назвали уже другую причину. Якобы жильцы сами отказались от их услуг. С какой стороны не посмотреть — хоть и юридической, хоть с моральной — управленцы нарушили закон. Дом старый. Платежи на его содержание небольшие. Вот коммунальщики и стараются избавиться от невыгодного фонда. Юристы рекомендуют жителям направить жалобы в Департамент жилищного надзора и прокуратуру. Одновременно, не теряя времени, следует обратиться в суд с иском о признании договора управления домом действующим.