До домашних забот у Натальи руки еще долго не дойдут — их горожанке изрезали лопасти квадрокоптера. Из-за глубоких порезов она не может ни пальцами пошевелить, ни взять на руки дочь. Напасть на ее голову свалилась в буквальном смысле слова, жалуется женщина. Наталья с семьей гуляла по торговому центру, когда на нее вдруг налетел дрон. Мама приняла удар на себя, и винтокрылый чудом не задел дочку и подругу. Как оказалось, коптер развлекал зрителей кинотеатра перед премьерой фильма «Пришествие» — он летал над головами у людей и раздавал подарки. Как и в картине, которую рекламировал дрон, случилась катастрофа. В качестве компенсации организаторы предложили пострадавшей билеты на премьеру, а когда поняли, что ей не до кино — принесли бинты и лекарства. А вот нести материальную ответственность отказались. Сегодня в компании, которая запустила дрона на показе, через СМИ принесли пострадавшей извинения и заявили, что готовы компенсировать ущерб. Почему о безопасности зрителей не подумали раньше, непонятно. Как правило, в помещениях дронов запускают со специальной защитой на пропеллерах. По словам юристов, ответственность за столкновение дрона с человеком целиком и полностью лежит на организаторах праздника. Они должны были учесть все случайности. Сейчас Наталья ждет, когда организаторы извинятся перед ней лично. Если никаких действий не последует, женщина напишет заявление в полицию. Точнее — попросит
Атака дрона: квадрокоптер распорол руку посетительнице торгового центра
Женщине еще повезло – летающий аппарат мог бы изуродовать ей лицо
До домашних забот у Натальи руки еще долго не дойдут — их горожанке изрезали лопасти квадрокоптера. Из-за глубоких порезов она не может ни пальцами пошевелить, ни взять на руки дочь. Напасть на ее голову свалилась в буквальном смысле слова, жалуется женщина. Наталья с семьей гуляла по торговому центру, когда на нее вдруг налетел дрон. Мама приняла удар на себя, и винтокрылый чудом не задел дочку и подругу. Как оказалось, коптер развлекал зрителей кинотеатра перед премьерой фильма «Пришествие» — он летал над головами у людей и раздавал подарки. Как и в картине, которую рекламировал дрон, случилась катастрофа. В качестве компенсации организаторы предложили пострадавшей билеты на премьеру, а когда поняли, что ей не до кино — принесли бинты и лекарства. А вот нести материальную ответственность отказались. Сегодня в компании, которая запустила дрона на показе, через СМИ принесли пострадавшей извинения и заявили, что готовы компенсировать ущерб. Почему о безопасности зрителей не подумали раньше, непонятно. Как правило, в помещениях дронов запускают со специальной защитой на пропеллерах. По словам юристов, ответственность за столкновение дрона с человеком целиком и полностью лежит на организаторах праздника. Они должны были учесть все случайности. Сейчас Наталья ждет, когда организаторы извинятся перед ней лично. Если никаких действий не последует, женщина напишет заявление в полицию. Точнее — попросит