В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась «радужная» детская поликлиника

25.01.2017

Дорогу к нужному специалистку пациенты теперь смогут найти по цвету.

Это ноу-хау местных медиков. Они придумали добавить больничным коридорам красок, чтобы развести потоки здоровых посетителей и тех, кто болен. Но это не единственное новшество поликлиники. В кабинеты здорового ребенка или неотложной помощи здесь, к примеру, можно обратиться без записи в регистратуре. Удобной для пациентов детская амбулатория на Бебеля стала после капитального ремонта. Пока он шел, учреждение продолжало работать — врачи принимали пациентов в соседних кабинетах. Все работы девятая больница провела за счет собственных средств, именно в ее состав после оптимизации попала поликлиника. Теперь здесь ведут прием участковые врачи, детский хирург, ЛОР, невролог, офтальмолог и другие специалисты. Для 10 тысяч маленьких горожан, которые закреплены за этим учреждением, кадров вполне достаточно, говорят в администрации