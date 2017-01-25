Платить за квартиру придется больше: в Екатеринбурге выросла стоимость коммунальных услуг

25.01.2017

Квитанции, пришедшие за январь, застали горожан врасплох

Жители дома на Есенина возмущены резким повышением платы за отопление. Люди считают, что коммунальщики греют на них руки. Квитанции с новыми расценками пришли на прошлой неделе. Но жители до сих пор не могут разобраться — откуда такие цифры. Поначалу люди решили, что это общедомовое потребление. Но что-то дороговато обходится батарея на площадке или в подвале. А потом пригляделись: перерасчет. После обращения в управляющую компанию, говорят люди, они еще больше запутались. Там подсказали заглянуть в квитанцию за октябрь. В ней говорится, что у дома долг по коммуналке больше миллиона. Но откуда эта задолженность? Этим вопросом сейчас задаются не только на улице Есенина, а во всем микрорайоне Синие камни. Однако за чужие грехи никого расплачиваться не заставляют — говорят коммунальщики. Порядок начислений за отопление изменило Постановление российского правительства. Берется усредненный объем потребления тепла на момент платежа и к нему добавляется сумма за прошедший месяц по счетчику. Отсюда и две цифры за эту услугу. Индивидуальную консультацию по начислениям своей квартиры каждый житель Синих камней может получить на, так называемом, выездном приеме УК. Он проводится ежемесячно в помещении ЖЭУ на Байкальской. Ближайший — 1 февраля