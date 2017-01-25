То, что ей сел на шею не в меру упитанный мужчина, Кристину ничуть не смущает. Она с радостью готова носить его на руках. С толстым лори они неразлучны уже 3 месяца — с тех пор, как его в контактный зоопарк отдали бывшие хозяева. Владельцев начало смущать, что примат стал ленив и сонлив. Выяснилось, что это все из-за болезни. Как оказалось, гноящиеся раны и высыпания на коже у лори появились из-за… ожирения. Он весил почти 3 килограмма — это в 3 раза больше нормы! У животного нарушился обмен веществ после того, как вместо тараканов и сверчков его кормили сладостями. Сотрудники зверинца посадили малыша на строгую диету и надели на него ошейник — чтобы рубцы не расчесывал. За месяц он заметно постройнел и поправился — в плане здоровья. Лори прописали в контактном зоопарке, хотя легко наладить контакт он может разве что с «совами». И хотя лори похудел уже почти на килограмм, его вес
Откормили и выкинули: горожане отдали в контактный зоопарка растолстевшего лори
Из-за того, что хозяева кормили примата сладостями, он покрылся гнойными ранами
То, что ей сел на шею не в меру упитанный мужчина, Кристину ничуть не смущает. Она с радостью готова носить его на руках. С толстым лори они неразлучны уже 3 месяца — с тех пор, как его в контактный зоопарк отдали бывшие хозяева. Владельцев начало смущать, что примат стал ленив и сонлив. Выяснилось, что это все из-за болезни. Как оказалось, гноящиеся раны и высыпания на коже у лори появились из-за… ожирения. Он весил почти 3 килограмма — это в 3 раза больше нормы! У животного нарушился обмен веществ после того, как вместо тараканов и сверчков его кормили сладостями. Сотрудники зверинца посадили малыша на строгую диету и надели на него ошейник — чтобы рубцы не расчесывал. За месяц он заметно постройнел и поправился — в плане здоровья. Лори прописали в контактном зоопарке, хотя легко наладить контакт он может разве что с «совами». И хотя лори похудел уже почти на килограмм, его вес