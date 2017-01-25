Откормили и выкинули: горожане отдали в контактный зоопарка растолстевшего лори

25.01.2017

Из-за того, что хозяева кормили примата сладостями, он покрылся гнойными ранами


То, что ей сел на шею не в меру упитанный мужчина, Кристину ничуть не смущает. Она с радостью готова носить его на руках. С толстым лори они неразлучны уже 3 месяца — с тех пор, как его в контактный зоопарк отдали бывшие хозяева. Владельцев начало смущать, что примат стал ленив и сонлив. Выяснилось, что это все из-за болезни. Как оказалось, гноящиеся раны и высыпания на коже у лори появились из-за… ожирения. Он весил почти 3 килограмма — это в 3 раза больше нормы! У животного нарушился обмен веществ после того, как вместо тараканов и сверчков его кормили сладостями. Сотрудники зверинца посадили малыша на строгую диету и надели на него ошейник — чтобы рубцы не расчесывал. За месяц он заметно постройнел и поправился — в плане здоровья. Лори прописали в контактном зоопарке, хотя легко наладить контакт он может разве что с «совами». И хотя лори похудел уже почти на килограмм, его вес по-прежнему превышает норму. Чтобы питомец сбрасывал его быстрее, его заставляют заниматься фитнесом — прячут лакомства на дереве. Через тернии к здоровой жизни здесь приходится вести многих животных, которых завели неразумные горожане. Из частных рук в зверинец попали кролики, черепахи и енот. Такая безответственность беспокоит зоологов. Экзотические животные не игрушки — для их содержания нужны особые еда, температура, свет и пространство, что в домашних условиях представить сложно. Поэтому случаи отказов от редкой живности нередки. Так, например, произошло с крокодилом Иннокентием из екатеринбургского зоопарка. Его бывший хозяин — моряк — привез Кешу домой в портсигаре, как сувенир. Чаще всего экзотических животных горожане покупают у частников, уверяющих, что звери приручены. Сами же торговцы, как правило, привозят их в страну нелегально, подделав документы. Так, вероятно, получилось и с лори. Ведь в России этих большеглазых приматов не продают. Хорошо, что он вовремя попал в добрые и понимающие руки.

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Откормили и выкинули: горожане отдали в контактный зоопарка растолстевшего лори