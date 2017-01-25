Колоть или не колоть? Горожане спорят, нужно ли прививать детей

25.01.2017

Многие родители считают процедуру опасной и отказываются от вакцинации

Неделя постельного режима после одного похода в детский сад. У маленькой Насти подозревают грипп — у нее высокая температура и болят уши. Медики призывают маму дотошно следовать предписаниям врачей — ведь инфекция особо опасна осложнениями. А между тем, ребенок перед ней беззащитен — ей в свое время не поставили прививку от гриппа. И такая позиция пугает врачей. Отказ от вакцинации для горожан теперь обычное дело. Только за прошлый год их написали почти 9 с половиной тысяч человек. Две трети из них — родители, которые за своих детей решают, ставить им прививки или нет. В том числе из-за этого, считают чиновники, в Екатеринбурге в конце прошлого года сложилась тревожная ситуация по кори. Десять лет ни одного заразившегося и вдруг — сразу десятки. Чаще всего те, кто отказывается от прививки, боятся последствий. Говорят — это все равно что добровольно войти в клетку к опасному животному. Но врачи в очередной раз объясняют, осложнения после вакцинации — не более чем миф. Сама болезнь гораздо страшнее, если против нее нет приема. Как один не поставленный укол может осложнить жизнь, Александр знает не понаслышке. У молодого человека с детства тугоухость. Это последствие гриппа, который он перенес в детстве. Выздоровление далось тяжело, ведь мальчик не был привит. Но проблемы со слухом не мешают ему один за другим осваивать иностранные языки. Полиглот-самоучка хорошо владеет английским и итальянским, учит немецкий и особо трудный китайский, где от произношения зависит смысл сказанного. К чему лишние проблемы, напоминают медики. Они рекомендуют не пренебрегать прививками, которые, может, и не помогут не заболеть, но ускорят выздоровление.