Бездорожье в Дегтярске парализовало движение общественного транспорта

25.01.2017

Из-за накатов и снежных ухабов единственные маршруты в городе отменили.


Колеи — то немногое, что бросается водителям в глаза на дороге. А вот другие машины и пешеходов автомобилисты зачастую в упор не видят — из-за огромных сугробов. Люди вынуждены ехать вслепую — на свой страх и риск попасть в аварии. На обочинах растут горы снега, а в кабинетах чиновников — стопки предписаний от ГИБДД. Инспекция третий месяц требует навести порядок на улицах. Но раз наказы не выполняются, инспекторам пришлось пойти на крайние меры — и запретить автобусам ездить по нечищеным улицам Дегтярска. В основном, по ним колесят междугородние трансферы. Поэтому транспортники сегодня изменили маршруты, несмотря на возмущение сотен пассажиров, которые каждое утро ездят на работу и учебу в Екатеринбург. И это сработало — закрытые для общественного транспорта улицы сегодня в спешном порядке чистят. Прежнюю нерасторопность в администрации объясняют так — своей техники у властей Дегтярска нет, приходится нанимать подрядчика. Но он убирает улицы и вывозит снег ровно на ту сумму, которую ему платят. В эту зиму снега оказалось больше, чем денег. Коммунальщики надеются, что сегодня сумеют устранить хотя бы самые грубые нарушения. Тогда, возможно, движение автобусов возобновится уже к завтрашнему утру. Но ГИБДД настроена решительно. Но уже сейчас понятно, что бюджет города столько снега не вывезет. Поэтому у администрации одна надежда — на погоду, которая больше не подкинет Дегтярску проблем.

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Бездорожье в Дегтярске парализовало движение общественного транспорта