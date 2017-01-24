Снежные дороги Екатеринбурга будут чистить финскими ножами: в городе испытывают новую уборочную технику

24.01.2017

Она должна быстро и качественно ликвидировать колеи, накаты и ухабы

Ловко орудуя ножами, грейдер крошит наледь, которая намертво примерзла к асфальту. На фоне своих коллег он — словно шеф-повар среди кулинаров-любителей. Все благодаря острой насадке из износостойкой стали, которую дорожники заказали в Петербурге. Чистить дороги с ее помощью получается в три раза быстрее. Усовершенствовать грейдеры коммунальщики решили, чтобы быстрее справляться со снежными накатами и колеями. Это настоящая напасть дорожных служб — зима нынче так богата на осадки, что ножей не напасешься. Этих же должно хватить на целый сезон. Сейчас рабочие испытывают новую насадку и пока видят одни плюсы. Не исключено, что ими оснастят и остальные грейдеры, чтобы разрешить проблему, стоящую столь остро. Чтобы проблемы не росли, словно снежный ком, вопросом уборки осадков озаботился и уральский рационализатор из 9 класса. Константин придумал универсального дворника. Обычную тележку он превратил в устройство, очищающее тротуары от снега. С таким помощником нужно работать только ногами — сам он далеко не уедет, зато все остальное сделает за вас. В будущем юный изобретатель планирует усовершенствовать агрегат — сделать его прочнее, чтобы можно было долбить даже толстый слой льда. А вот в Ирбите, видимо, вспомнили, что все гениальное просто — и посыпали скользкую дорожку… кирпичами. Аварий на этом участке действительно стало меньше — быстро ездить здесь водители боятся.