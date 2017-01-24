Снежные баталии на Сортировке: ТСЖ свозит снег из своего двора в соседний

24.01.2017

Жильцы уверенны: так коммунальщики решили сэкономить

Собственники разгребли снег, чтобы сделать во дворе парковку. Но после этого тесно стало соседям. Кучу осадков свалили на их территории. Когда она начнет таять, участок уйдет под воду, жалуются жильцы. Впрочем, товарищам не всегда удавалось подкинуть соседям проблем. Год назад они были начеку. Нынче жители вновь подняли тревогу, едва на территории ТСЖ загрохотал трактор. Представитель товарищества пообещал оставить снег в своем дворе. Но едва люди разошлись, рабочий сменил курс. Время будто специально выбирали, когда большинство на работе. Женщинам остановить уборщиков не удалось. За соседей горой квартальные инспекторы. После нашего обращения в ТСЖ поступит уведомление: вывезти снег с территории за забором до конца этой недели. Если ваш двор вдруг стали заваливать чужим снегом, сразу обращайтесь к квартальному инспектору. Его вмешательство будет намного эффективнее, если к заявлению еще приложить видеозапись, которую желательно сделать на обычный телефон.