Претензии услышаны, пожелания учтены: в мэрии изменили новую транспортную схему

Это вам не мелочь. Во многих маршрутках теперь передают не деньги, а списки, в которых надо подписаться против новой транспортной схемы. С 1 июля все автобусы, трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге поедут по-новому. Вот только как именно, люди не понимают до сих пор. Новая схема движения заработает в один день. По задумке, в городе втрое уменьшится количество маршрутов, пересадок станет больше, зато добраться из точки А в точку Б можно будет быстрее. Одних перемены страшат, других — радуют. В деталях новую схему сегодня изучают городские депутаты. Чем плохи прямые маршруты, объясняет глава транспортного комитета. По мнению авторов новой концепции, пересадки позволят пассажирам в разы быстрее добираться до нужной остановки. Маршрутов станет меньше, но количество машин и вагонов на каждом увеличится. Чтобы автобусы и троллейбусы поехали быстрее, в городе выделят новые полосы для общественного транспорта. А чтобы пересаживаться было удобнее — постоят 14 новых остановок. Эту концепцию придумал американский эксперт. Но к применению зарубежного опыта многие по-прежнему относятся скептически. Впрочем, в мэрии уверены, что перемены пойдут жителям на пользу. Их мнение обязательно учтут. На официальном портале Екатеринбурга уже заработала система обратной связи, где на каждый вопрос найдут ответ. Благодаря горожанам транспортная схема уже немного изменилась. В обновленном варианте продлили некоторые маршруты до ЖБИ и ввели экспресс от «Ботанической» до «Кольцово». От горожан ждут и других идей и пожеланий. Окончательный вариант маршрутной сети обнародуют в марте.