Автостопом по планете: тагильчанин обогнул Землю на попутках

24.01.2017

Стас Трапезников смог проехать вокруг света за 414 дней

Это не просто магнитики, а настоящая карта земного шара. Их Стас привез из одного путешествия — кругосветного. Он обогнул планету за 414 дней, причем автостопом, лишь у океана садясь на самолет. К такому марш-броску молодой человек готовился три года, колеся за «спасибо» по России и ближнему зарубежью. Но даже этот опыт не уберег от накладок. А дыры в карманах во время кругосветки Стас латал, подрабатывая то грузчиком, то переводчиком. За время поездки он даже испанский умудрился выучить. А вот найти общий язык с водителями — основным средством передвижения — получалось не всегда. Зато теперь Стас точно знает, как остановить машину. Главное, говорит, выбрать удобное для водителя место и не спускать него глаз. Зрительный контакт между людьми — самое важное. Путешествуя по миру, Стас больше всего скучал по домашней еде и родной речи. Зато свердловчанин мир на своем опыте убедился — мир тесен. Общих воспоминаний у Стаса и Даши предостаточно. Они познакомились в кругосветном путешествии, хотя шли разными путями — часто пересекались: то во Вьетнаме, то в Тайланде и Малайзии. А на родине почти не расстаются — ведь выяснилось, что они живут в соседних домах. Друзья смеются, видимо, иногда стоит объехать весь мир, чтобы узнать, что родная душа живет через дорогу. Теперь они планируют отправиться в путешествие вместе. Но скорее всего, уже не автостопом — все-таки он удобнее для одиночки.