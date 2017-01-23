Весь этот ужас зоозащитникам приходится переживать заново. О том, что они здесь увидели, волонтеры рассказывают сотрудникам прокуратуры. Надзорное ведомство выясняет, как именно погибли два десятка кошек и собак. Эту трагедию который день обсуждает весь город. Этот дом стал братской могилой для питомцев, которых отдали на передержку. Предположительно все они погибли от обезвоживания и инфекций. Анна, хозяйка черного приюта, говорит, что знала о болезнях четвероногих. Но никому ничего не сказала. Однако зоозащитники считают, что Анна наживалась на обездоленных животных – получала за пристрой деньги и бросала их на произвол судьбы. Некоторые питомцы пропали бесследно. Поэтому зоозащитники хотят наказать хозяйку черной передержки во что бы то ни стало. Те, кто доверил ей кошек и собак, пишут заявления в полицию, чтобы там даже не усомнились в виновности Анны. Но правоохранители с выводами не спешат. К делу волонтеры хотят приобщить и справки о состоянии здоровья животных, спасенных из второй передержки горе-активистки. Эти псы едва не погибли от голода и от холода. Животные жили на улице и дрались за кусок мяса. Известно, что временным пристроем бездомных животных Анна с супругом занимаются уже несколько лет. Зоозащитники сейчас пытаются проследить судьбу других кошек и собак, которых
Зоозащитники требуют наказать хозяйку екатеринбургской «черной передержки»
В дом, где на прошлой неделе были найдены тела кошек и собак, нагрянула прокуратура
Весь этот ужас зоозащитникам приходится переживать заново. О том, что они здесь увидели, волонтеры рассказывают сотрудникам прокуратуры. Надзорное ведомство выясняет, как именно погибли два десятка кошек и собак. Эту трагедию который день обсуждает весь город. Этот дом стал братской могилой для питомцев, которых отдали на передержку. Предположительно все они погибли от обезвоживания и инфекций. Анна, хозяйка черного приюта, говорит, что знала о болезнях четвероногих. Но никому ничего не сказала. Однако зоозащитники считают, что Анна наживалась на обездоленных животных – получала за пристрой деньги и бросала их на произвол судьбы. Некоторые питомцы пропали бесследно. Поэтому зоозащитники хотят наказать хозяйку черной передержки во что бы то ни стало. Те, кто доверил ей кошек и собак, пишут заявления в полицию, чтобы там даже не усомнились в виновности Анны. Но правоохранители с выводами не спешат. К делу волонтеры хотят приобщить и справки о состоянии здоровья животных, спасенных из второй передержки горе-активистки. Эти псы едва не погибли от голода и от холода. Животные жили на улице и дрались за кусок мяса. Известно, что временным пристроем бездомных животных Анна с супругом занимаются уже несколько лет. Зоозащитники сейчас пытаются проследить судьбу других кошек и собак, которых