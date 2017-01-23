Праздник кончился! С площади 1905 года сносят ледовый городок

23.01.2017

В последний день работы новогодней площадки прошел фестиваль скалолазов

Все выше и выше. Ударная группа спортсменов штурмует ледовый городок. Чтобы все прошло гладко, Аня проверяет снаряжение несколько раз. Она верхолаз с опытом, правда, в теплом помещении. На улице, к сожалению, стены ей не помогают. Впрочем, атмосфера в городке, на редкостью, теплая. Участников штурма поддерживают тысячи горожан, которые пришли попрощаться с зимними праздниками. Но ледовая сказка без боя не сдается. Ползти надо рысью, подсказывают опытные альпинисты. На ногах у спортсменов — специальные кошкоботы, напоминающих лапы с острыми когтями. С помощью них и другого снаряжения скалолазы могут шагать даже по отвесной стене. Хождение по льду — еще и дело особой техники. Основная нагрузка ложится на ноги, а руки лишь помогают двигаться вперед. Азы скалолазания в последний день работы городка объясняли всем желающим. Попытаться покорить ледяные бастионы могли не только профессиональные спортсмены, но и простые прохожие. Все необходимое для ледолазанья снаряжение выдавалось тут же. Кроме всего прочего, когтями и топориками спортсмены прокладывают путь рабочим, которые уже сегодня начали разбирать новогоднюю сказку. Камня на камне от ледового городка не оставят за неделю. Потом на площади вновь откроется парковка.