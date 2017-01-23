Ночной кошмар: из-за лопнувшей трубы в доме на Университетской затопило 5 квартир

23.01.2017

Авария произошла после замены системы отопления

Ночной потоп для Ирины — как ушат воды на голову. Только не холодной, а горячей. Неприятности нахлынули, когда хозяйка с дочкой спали. Мама проснулась от звука капели и, боясь замыкания, вместе с ребенком выбежала в подъезд. Ждать аварийную службу пришлось несколько часов. От большой воды пострадали все пять этажей. На верхнем — в квартире инвалида — прорвало трубу отопления. У соседей снизу обвалились потолки, отошли обои, промокли мебель и бытовая техника. Когда ее квартиру стало топить, Вера была за 300 километров от дома. Вернувшись, девушка потеряла дар речи. Из-за ремонта все это и случилось, уверены жители. В прошлом году в их доме проходила капитальная реконструкция — в том числе и системы отопления. Качество работ сразу вызвало у жильцов нарекания. Рассказывают, подрядчики обрезали трубы в мае, лето красное пропели — поэтому едва успели обновить сети к октябрю. Но акты приемки управляющая компания так и не подписала — из-за недоделок. И вот во что все это вылилось. Коммунальщики вскоре обойдут пострадавших — и зафиксируют ущерб. А пока они заняты тем, что восстанавливают электроснабжение квартир. Счет за эти работы тоже выставят горе-слесарям.