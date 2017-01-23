Лапы в такт: в Екатеринбурге собак научили танцевать вальс, хип-хоп и рок-н-рол

23.01.2017

Уроки необычной дрессуры преподают четвероногим не первый год

Едва зазвучит знакомая мелодия — и дело в шляпе. Лапы сами рвутся в пляс. Это вам не собачий вальс — псы танцую рок-н-ролл. Под что зажигать — под танго, хип-хоп или фламенко — четвероногие выбирают сами. С собаками двухлетняя Нина танцует полжизни — с тех пор, как сделала первые шаги. Ее партнерша — крошечная Зайка — от девочки не отходит, будто приглашает на танец. Команды опытные танцоры понимают без слов. В музыкальном номере не до болтовни, поэтому общаться приходится взглядами. Если скакать и ходить кругами здесь под силу каждому, то некоторые «па» приходится учить годами. На танцполе даже кошка с собакой сумели подружиться. Юлия — в образе кота Леопольда — ловко управляется с двумя партерами. И только ей одной известно, чего стоит такая синхронность. Например, одного пса перед номером хозяйке приходиться успокаивать, второго — наоборот — раззадоривать. При этом сбиться с ритма артисты могут из-за любой мелочи. Малейшая заминка в этом спорте может поставить на выступлении крест. Чтобы собаки перестали обращать внимание на посторонние шумы и чужих людей, тренировать их приходится годами. Но владельцам времени не жалко — такая дрессировка куда интереснее классической.