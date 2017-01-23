Изуродовал из-за шума: прокурор из Кировграда прострелил лица двум подросткам

23.01.2017

По словам пострадавших, мужчине не понравилось, что компания молодых людей шумела в подъезде

По врачам Наташа ходит третий день. Головные боли не дают спать, а шрам на лице постоянно кровоточит. Все это — последствия выстрела, который произвел в девушку и ее друга житель многоэтажки. С помощью травматического пистолета он решил прогнать компанию подростков, которые якобы расшумелись в подъезде. Мужчина, рассказывает Наташа, целился в ее парня. Но шальная пуля лишь задела щёку молодого человека — и прилетела девушке в лицо! По словам пострадавших, беды ничего не предвещало. Борец за тишину в подъезде оказался сотрудником кировградской прокуратуры. Стрелял он из табельного оружия. Ведомство уже подтвердило эту информацию. Его версия немного расходится со словами пострадавших. Была ли это самооборона, или же помощник прокурора схватился за оружие напрасно, выясняют следователи. Но похоже, стрелок сам понял, что хватил через край. Предлагает семьям компенсацию, чтобы делу не дали ход. Но родители отступать не собираются. Наташу ждет дорогостоящее лечение и пластическая операция. Деньги на них семья намерена взыскать только через суд.