Его не берет даже кипяток! Екатеринбуржец купил сахар, который не растворяется в воде

23.01.2017

Эксперты обнаружили, что с сахаром перемешена манка


Нерастворимый сахар Андрей Александрович купил в проверенном магазине. Когда решил выпить чаю, почувствовал — что-то не то. Невооруженным глазом видно — в песке присутствует какая-то примесь. Мы обратились за помощью к экспертам. Ученые агроуниверситета хоть и не сразу, но нашли разгадку. С сахаром перемешена манка. Возможно, что не специально. Тем не менее, юристы считают, что права покупателя нарушены. Ведь манку в сахар могли подсыпать умышленно — для увеличения прибыли. Даже если у вас не сохранился чек покупки — говорят юристы — вы вправе потребовать от продавца возврата денег за товар ненадлежащего качества. Доказательством того, что он был приобретен именно в этом магазине могут служить упаковка товара, запись с камер видеонаблюдения, показания свидетелей.

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понедельник 23 Января 2017
Его не берет даже кипяток! Екатеринбуржец купил сахар, который не растворяется в воде