Бутылка дороже ребенка: родители-алкаши пятый день не могут забрать дочь из центра соцзащиты

23.01.2017

Полицейские провели рейд по неблагополучным семьям Екатеринбурга


Новая четверть только началась, а Владик уже прогуливает. Отвести его в школу мама не может — она спит. В этой семье двое детей. Вчетвером живут в 20 квадратных метрах. Грязь и вонь такие, что хоть из дома беги. Что полицейские и делают, быстро напомнив матери об обязанностях и наказании за их неисполнение. И, кажется, эта копилка не опустеет никогда. В Екатеринбурге сотни горе-родителей, которые редко работают, но регулярно пьют или употребляют наркотики. Полицейские устраивают их на лечение, но к нормальной жизни, как правило, возвращаются единицы. Первоклассницы Миланы с четверга нет дома, а папе все равно. Девочку поместили в социальный центр после того, как она не смогла попасть домой даже с полицией. В родную семью Милана, скорее всего, не вернется — родителей могут лишить прав на нее. Все документы уже готовы. Но и это отца, похоже, не трогает.

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