Важный гость: в Екатеринбург прилетел Сергей Шойгу

20.01.2017

Министр обороны посетил уральскую столицу в рамках рабочей поездки по Центральному Военному округу.

Сергей Шойгу возложил цветы к памятнику маршалу Жукову и проверил, как госзаказ выполняет местный завод гражданской авиации. Директор предприятия сообщил, что с 2019 года здесь поставят на конвейер производство модернизированных беспилотников. Министру провели экскурсию по цеху, где собирают образцы комплекса «Форпост». Это беспилотные летательные аппараты средней дальности. Они предназначены для воздушной разведки и сбора точной информации для ударных групп. Испытывать комплекс начали пять лет назад. После модернизации Форпост будет полностью продукцией российского производства. В планах минобороны закупить три десятка таких разведчиков. Отмечу, что кроме завода гражданской авиации, Министр обороны побывал в штабе ЦВО и проверил, как организовано боевое дежурство в региональном центре управления.