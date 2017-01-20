В первый класс через интернет: в Екатеринбурге с 1 февраля стартует запись детей в начальную школу

20.01.2017

Встать в очередь можно также через единый портал госуслуг прямо из дома.

Инженеры обещают, что в этом году все пройдет без сбоев. «Уронить» сайт, как это случалось в прошлые годы, у родителей первоклашек не получится. Чтобы портал в самый ответственный момент не завис, накануне старта приемной кампании серверы испытают максимальной нагрузкой. Операторы связи советуют пользователям заранее пополнить счет, чтобы не остаться без интернета. Впрочем, подать заявление можно не только через портал, но и в ближайшем многофункциональном центре и школах. Если у родителей есть вопросы, их можно задать по телефону горячей линии. В управлении образования говорят, что запишут в школу всех будущие первоклассников. На 18 с половиной тысяч желающих в городе есть 20 тысяч вакантных мест за партами. Как и раньше, зачислять детей в 1 класс будут, прежде всего, по прописке.