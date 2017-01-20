Родился заново в 101 год: екатеринбургскому пенсионеру успешно заменили кардиостимулятор

Для мужчины это уже вторая подобная операция.
После операции Семен Семенович чувствует себя на все сто. Но только не лет. Пенсионер, разменявший в прошлом году век, будто заново родился. Врачи починили ему «пламенный мотор» — заменили кардиостимулятор. И теперь сердце, которому по-прежнему не хочется покоя, работает, как часы, хвастает пациент. Подобной операции екатеринбургские медики еще не проводили. Несмотря на то, что замена кардиостимуляторов здесь поставлена на поток, столь возрастным пациентам ее раньше не делали. По словам врачей, чем старше больной, тем выше риск осложнений. Но у Семена Семеновича поистине железное здоровье — он как никак всю войну прошел и до сих пор в строю. Поэтому проблем не возникло. Хирурги шутят, говорят, они воочию увидели, что пенсионера большое сердце. Он — ветеран Великой Отечественной и педагог с огромным стажем. Даже в свои сто лет Семен Семенович не сидит, сложа руки — мечтает написать книгу о войне на основе сотен писем, которые он оправлял с фронта жене. Пожелтевшие треугольники, соединявшие влюбленных 6 долгих лет, до сих пор бережно хранятся дома — и в сердце пенсионера. Впрочем, о нем теперь впору писать не только исторические романы, но учебники медицины. А цель имеется, значит – есть, для чего дожить. Без работы, смеется Семен Семенович, он хирургов не оставит.