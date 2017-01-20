Объявлен масочный режим! Екатеринбуржец начал раздавать на улице средства защиты от гриппа

20.01.2017

В городе по-прежнему в 2 раза превышен эпидпорог, только за прошедшую неделю слегли около 15 тысяч человек.

На здоровье Михаил раздает прохожим медицинские маски. Это его ответ простуде и гриппу. Активист выделяет из толпы тех, кто чихает и кашляет — и вручает им средство защиты, чтобы других не заражали. Маски, купленные на свои кровные, Михаил раздает в автобусах, трамваях и метро — этими видами транспорта молодой человек пользуется чаще всего. Говорит, сейчас, в пору эпидемии ОРВИ, вагоны и салоны — настоящие рассадники инфекции. Здоровым оттуда выходит редкий пассажир. А все потому, что люди чихают на остальных — не соблюдают элементарных правил гигиены. А между тем, сейчас самое время надевать маски. В Екатеринбурге свирепствует гонконгский грипп — очень заразный штамм, опасный осложнениями. Только за прошлую неделю число подхвативших его и другие виды ОРВИ увеличилось на четырнадцать с половиной тысяч человек! И это не предел. Грядет вторая волна инфекции, предупреждают эпидемиологи. В зоне риска заболеть, в первую очередь, школьники и воспитанники детских садов. Их зачастую просто не долечивают. Так что главное правило при гриппе — постельный режим до полного излечения. А чтобы не заболеть, можно пройти курс профилактики. В аптеках противовирусные лекарства разбирают, словно горячие пирожки. Но дефицит городу не грозит, говорят фармацевты. К сезону инфекций они подготовились заранее. Но идти за лекарствами в аптеку нужно только через поликлинику. Самолечение при тяжелых формах ОРВИ может обернуться еще более серьезными заболеваниями. Поставить верный диагноз и назначить комплекс процедур может только врач.