Их забирали умирать! В екатеринбургской передержке от голода погибли десятки питомцев

20.01.2017

Семейная пара брала бездомных животных и оставляла их погибать без еды и воды

Этот с виду неприметный домик зоозащитники с порога окрести фабрикой смерти. Тела кошек и собак здесь буквально в каждом углу и на каждом шагу — не наступить на мертвых животных сложно. Одни валяются на полу, другие лежат в шкафах, третьи — в мусорных мешках и коробках. На этом кладбище домашних животных волонтеры насчитали два десятка тел — в основном это щенки, взрослые кошки и утка. По идее, все они должны были начать здесь новую жизнь — это частная передержка — но в итоге нашли смерть. Зоозащитники, которые нагрянули сюда с проверкой, в ужасе — сразу видно, что звери умирали в муках, от жажды и инфекций. Шанса выбраться из этого склепа не было — дом был наглухо заперт минимум полмесяца. В чем причина такой жестокости, волонтеры догадываются. 23-летняя хозяйка передержки, по-видимому , хотела заработать «легкие» деньги, которые ей платили за пристрой животных. Сама она уверяла, что никого голодом не морила, а тела ей подбросили. Когда страшная правда вскрылась, девушка предпочла хранить молчание. За нее оправдывается муж. Признает, деньги за передержку получал, однако, о дальнейшей судьбе животных ничего не знал. Говорит, ними должна была следить супруга. Самое страшное, что это не единственный приют супругов. Накануне волонтеры забрали с еще одной передержки в Патрушах два десятка полумертвых питомцев. Истощенных и одичавших. Часть спасенных животных отдали на проверенные передержки. А Мухтара и Ватсона пришлось отвезти в клинику. Они едва держались на лапах. Волонтеры жалеют, что им не удалось вызволить кошек и собак из «черной передержки» в Екатеринбурге. Этой дикой историей уже заинтересовались полицейские. Владельцам грозит наказание за жестокое обращение с животными. Волонтеры уже готовят документы в суд и собирают деньги в помощь пострадавшим от рук лже-зоозащитников. Питомцы истощены физически, но еще больше — морально, и пока не ясно, смогут ли они когда-нибудь вновь довериться людям.

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