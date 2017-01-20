Дом на Сурикова четвертый день сидит без холодной воды

20.01.2017

Подвоза автоцистерной не было долгое время


Подвал этого дома топит, а в кранах жителей — ни капли холодной воды. Этот коллапс длится уже 4-й день, и ни конца, ни края его не видно. Без воды особенно тяжело тем, кто физически не может выйти из дома. У Ирины Федоровны уже закончились все запасы. Жители — в полном неведении. Не знают ни причин обезвоживания, ни сроков устранения аварии. Как выяснилось, подвал затоплен водой. Дал течь водопровод. Но откачать влагу тоже невозможно — случился еще засор канализации. Коммунальщики ждут спецтехнику Водоканала. Вскоре во дворе начались очистные работы. Однако воды в подвале оказалось больше, чем смог пропустить колодец. Коммунальщики решили прочистить следующий коллектор. Но дорожники закатали его люк в асфальт. Нас заверили, что рабочие не уйдут отсюда, пока не устранят засор. Коммунальщики параллельно откачают подвал. На завтра уже достигнута договоренность, что утром работники Горводопровода залатают прохудившуюся трубу. А пока Водоканал по нашей просьбе отправил сюда цистерну с питьевой водой. Т. е. пока воды в кранах по-прежнему не будет. Зато появилась определенность, когда она наконец появится. А пока можно воспользоваться услугами автоцистерны.

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Дом на Сурикова четвертый день сидит без холодной воды