Подвал этого дома топит, а в кранах жителей — ни капли холодной воды. Этот коллапс длится уже 4-й день, и ни конца, ни края его не видно. Без воды особенно тяжело тем, кто физически не может выйти из дома. У Ирины Федоровны уже закончились все запасы. Жители — в полном неведении. Не знают ни причин обезвоживания, ни сроков устранения аварии. Как выяснилось, подвал затоплен водой. Дал течь водопровод. Но откачать влагу тоже невозможно — случился еще засор канализации. Коммунальщики ждут спецтехнику Водоканала. Вскоре во дворе начались очистные работы. Однако воды в подвале оказалось больше, чем смог пропустить колодец. Коммунальщики решили прочистить следующий коллектор. Но дорожники закатали его люк в асфальт. Нас заверили, что рабочие не уйдут отсюда, пока не устранят засор. Коммунальщики параллельно откачают подвал. На завтра уже достигнута договоренность, что утром работники Горводопровода залатают прохудившуюся трубу. А пока Водоканал по нашей просьбе отправил сюда цистерну с питьевой водой. Т. е. пока воды в кранах
Дом на Сурикова четвертый день сидит без холодной воды
Подвоза автоцистерной не было долгое время
Подвал этого дома топит, а в кранах жителей — ни капли холодной воды. Этот коллапс длится уже 4-й день, и ни конца, ни края его не видно. Без воды особенно тяжело тем, кто физически не может выйти из дома. У Ирины Федоровны уже закончились все запасы. Жители — в полном неведении. Не знают ни причин обезвоживания, ни сроков устранения аварии. Как выяснилось, подвал затоплен водой. Дал течь водопровод. Но откачать влагу тоже невозможно — случился еще засор канализации. Коммунальщики ждут спецтехнику Водоканала. Вскоре во дворе начались очистные работы. Однако воды в подвале оказалось больше, чем смог пропустить колодец. Коммунальщики решили прочистить следующий коллектор. Но дорожники закатали его люк в асфальт. Нас заверили, что рабочие не уйдут отсюда, пока не устранят засор. Коммунальщики параллельно откачают подвал. На завтра уже достигнута договоренность, что утром работники Горводопровода залатают прохудившуюся трубу. А пока Водоканал по нашей просьбе отправил сюда цистерну с питьевой водой. Т. е. пока воды в кранах