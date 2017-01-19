В веру с головой: православные екатеринбуржцы отметили праздник Крещения

19.01.2017

В этом году на территории уральской столицы работали 23 купели

В праздник с головой первые ныряльщики окунаются вскоре после полуночи. В храмах еще богослужения не закончились, а у купелей уже выстроились очереди. Отец Николай читает специальную молитву — просит ниспослать благодать. Такая вода, верят православные, обладает чудодейственной силой и смывает грехи. Но сами священники напоминают: купание в проруби — не церковная, а народная традиция. То, что крещенская вода смывает прегрешения — не более чем миф. Но раз существует спрос на подобные забавы, есть и предложение. В Екатеринбурге для верующих оборудовали 25 купелей. Правда, две иордани на Шарташе пришлось закрыть — не выдержав наплыва желающих окунуться, лед затрещал. Впрочем, купающимся море по колено. Они бодро раздеваются на морозе и смело лезут в воду. Студенты и сотрудники Горного университета к Крещенским погружениям привычные, поэтому окунаются по нескольку раз под песни и пляски. Подойти к проруби не решаются только приезжие из Африки, которых сюда привезли познакомиться с суровыми русскими обычаями. Чтобы не только насморк, но и любые другие болячки обходили стороной, люди в храмах разбирают освященную воду. Уносят целыми канистрами — чтобы пить по утрам или освящать дом. Однако верующие напоминают: здесь принцип, чем больше — тем лучше, не работает. Постичь тайны святой воды уральские ученые пытаются не первый год. Сергей Радченко, можно сказать, совершил прорыв — смог создать структуру жидкости, схожей по своим свойствам со святой. Она, как известно не портится. Вот только как это происходит в природе, ученому пока до конца не ясно. Но научно это не подтверждено. Как и версия о том, именно сегодня, 19 января, на Землю сходит не религиозная, а космическая благодать. В этот день Земля попадает в зону особой солнечной активности, что и меняет свойства всей жидкости на планете. Чему верить — решайте сами.