Соседство, отравляющее жизнь: в поселке Красном горит мусорный полигон

19.01.2017

Владелец свалки уверен – пожары устраивают сами жители.

На этом сборище в буквальном смысле не продохнуть. Не от количества народу, а от зловоний, которые доносятся со свалки по соседству. Бороться с едким запахом сельчане пришли в противогазе. Они требуют закрыть мусорный полигон, который отравляет им жизнь. Источник неприятностей жителей Красного находится всего в паре сотен метров от домов. Отходы сюда свозят уже больше 40 лет. Но последние три года из-за свалки люди спокойно вздохнуть не могут — огромная куча мусора постоянно горит. Но сегодня на улицу люди высыпали гурьбой — в многострадальный поселок приехали общественники и надзорные органы. Экскурсию для них проводит лично владелец свалки. Объясняет, пожары на его территории возникают неспроста. Мол, так с неугодным полигоном борются сами жители. Огромную кучу мусора огонь буквально сжигает изнутри, а едким дымом дышат жители поселка. Хотя на борьбу с пламенем здесь кинули, кажется, все силы. Работа по ликвидации последствий пожара на свалке сегодня не прекращается ни на минуту. Тяжелая техника пытается докопаться до очагов возгорания, чтобы засыпать их снегом или грунтом. Но к сожалению, процесс это не быстрый, а значит – смог будет держаться у окрестностей поселка еще как минимум несколько дней. Тем временем, местные просят администрацию прикрыть свалку совсем. Ведь даже если огонь потухнет, запах отходов все равно будет мешать им жить. Однако чиновники поясняют, что сейчас ничего сделать не могут — даже несмотря на предписание прокурорской проверки, которая еще в прошлом году нашла на полигоне множество нарушений. Нужно ждать решения суда. Развернуть от свалки мусоровозы, похоже, получится только в ноябре, когда закончится договор аренды участка. Жители очень надеются, что продлевать его администрация поселка не станет. Главное, чтобы на это место не пришли другие бизнесмены.