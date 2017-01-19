Падения на Восстания: жителям Уралмаша не дает покоя наледь на остановках

19.01.2017

Пытаясь зайти в трамвай, люди едва не падают под колеса


Карман, где останавливаются троллейбусы, покрылся наледью. Поскользнувшись, пассажиры рискуют угодить под колеса. Валентина Ивановна после поездки в транспорте оказалась на больничном. Хорошо еще, говорит, обошлось без сотрясения мозга. Но головой она все-таки ударилась. На остановках сейчас люди сейчас падают пугающие часто. На наших глазах поскользнулся Анатолий Палыч. Наш оператор помог мужчине подняться, благо, обошлось без травмпункта. Все беды от того, что остановки перестали посыпать, говорят пассажиры. Чего уж щебень-то жалеть. Улица Восстания — первой категории. По регламенту, остановочные карманы должны посыпать раз в два дня, сообщили в районной администрации. Вообще, наледь на перекрестках, остановках, пешеходных переходах вне плана графика уборки может образоваться не только на Уралмаше. В таких случаях за помощью следует обращаться в районную администрацию или к квартальному инспектору.

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Падения на Восстания: жителям Уралмаша не дает покоя наледь на остановках