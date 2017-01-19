После очередного происшествия в интернате, как всегда, лишнее слово сказать боятся. Вот только шила в мешке не утаишь. На этот раз пострадал 11-летний воспитанник, у которого после утреннего душа нашли ожоги. Ребенок не способен сам себя обслуживать, поэтому подозрения сразу же пали на санитарку, которая его мыла. После процедур санитарка одела ребенка и ушла. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила сильные покраснения на его теле и вызвала скорую. Врачи диагностировали ожоги 2 степени. Мальчика увезли в больницу. Мальчик не кричал и не плакал. Из-за тяжелого заболевания у него снижен болевой порог. Сейчас ребенок в реанимации. По информации следователей, у него обожжены 35 процентов тела — ноги и ягодицы. Что привело к этому — халатность работника или перебои с водоснабжением — до сих пор выясняется. По словам руководства, вторая версия маловероятна. Это предположение — основная версия следствия. Надзорным органам удалось выяснить, что санитарка нарушила важное правило — перед тем, как направить струю на ребенка, она на себе не проверила температуру воды. Во время процедуры женщина, похоже, не прикасалась к подопечному — хотя должна была подмывать его рукой. Известно, что в учреждении она работает больше 2-х лет и характеризуется как добросовестная сотрудница. Очередную проверку устроят и правозащитники. Аппарат детского омбудсмена оценит, как сработала рабочая группа при министерстве соцполитики, созданная для изучения горького опыта. Все сотрудники интерната должны были получить рекомендации. Впрочем, в интернате не скрывают, проблема кадров
Новая жертва интерната на Ляпустина: после водных процедур воспитанник получил тяжелые ожоги
По предварительным данным, у 11-летнего мальчика пострадало 35 процентов тела.
После очередного происшествия в интернате, как всегда, лишнее слово сказать боятся. Вот только шила в мешке не утаишь. На этот раз пострадал 11-летний воспитанник, у которого после утреннего душа нашли ожоги. Ребенок не способен сам себя обслуживать, поэтому подозрения сразу же пали на санитарку, которая его мыла. После процедур санитарка одела ребенка и ушла. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила сильные покраснения на его теле и вызвала скорую. Врачи диагностировали ожоги 2 степени. Мальчика увезли в больницу. Мальчик не кричал и не плакал. Из-за тяжелого заболевания у него снижен болевой порог. Сейчас ребенок в реанимации. По информации следователей, у него обожжены 35 процентов тела — ноги и ягодицы. Что привело к этому — халатность работника или перебои с водоснабжением — до сих пор выясняется. По словам руководства, вторая версия маловероятна. Это предположение — основная версия следствия. Надзорным органам удалось выяснить, что санитарка нарушила важное правило — перед тем, как направить струю на ребенка, она на себе не проверила температуру воды. Во время процедуры женщина, похоже, не прикасалась к подопечному — хотя должна была подмывать его рукой. Известно, что в учреждении она работает больше 2-х лет и характеризуется как добросовестная сотрудница. Очередную проверку устроят и правозащитники. Аппарат детского омбудсмена оценит, как сработала рабочая группа при министерстве соцполитики, созданная для изучения горького опыта. Все сотрудники интерната должны были получить рекомендации. Впрочем, в интернате не скрывают, проблема кадров