Фитнес-бум в Екатеринбурге: горожане выстроились в очередь в спортзалы

19.01.2017

Эксперты рассказали, как начать худеть и не сорваться

Нет ничего тяжелее, чем стать легче, вздыхает Дмитрий. Трудясь до седьмого пота, он сжигает в спортзале наеденное за праздники. Говорит, сейчас самое время меняться. На путь к новой жизни — и фигуре — вместе с Димой ступили тысячи горожан. Фитнес-залы переполнены даже днем. Вместо обеда — комплексная тренировка: пробежка, приседания, выпады, штанги. Но, к сожалению, уже через пару месяцев с беговой дорожки сойдут четверо из пяти новичков, говорят тренеры. На марафонской дистанции к телу мечты нужно уметь распределять силы. Чтобы похудеть, нужно есть, а не голодать, напоминают специалисты. Чудо-диет не существует, ведь все они рассчитаны на короткий срок. А значит, и результаты будут не долговечны. Между тем, любые ограничения только вредят. Лишаясь чего-то, человек чувствует себя ущербным — а значит, в любой момент может сорваться. Вместо того, чтобы постоянно думать о еде, психологи советуют отвлечься — прогуляться, пообщаться с близкими, посмотреть фильм, сесть за вышивание. Если же мысленно вы все равно тянетесь к холодильнику, задумайтесь — что именно вам хочется съесть. Доказано, что многие продукты компенсируют недостающие эмоции. Например, сладости приносит радость, пельмени дарят ощущение надежности, а роллы ассоциируются с интеллектом. Возьмитесь за ум — и составьте четкий план похудения: поставьте цель, разработайте стратегию, обозначьте сроки и конкретные результаты. Главное — нужно четко осознать, что правильнее питание и тренировки — не временная акция, а образ жизни. От сладкого Анна сама отказываться не собирается и другим не советует. Спортсменка и фитнес-тренер, она и подопечных учит, как есть и не толстеть. Фитнес-тортики, чизкейки из овсянки, сладкие рулеты — все это вкусно, как и бисквитные пирожные, но в отличие от них — полезно. Стоит лишь немного потрудиться — и войти во вкус, и изменения не заставят себя ждать. Ведь соблюдать такой режим очень легко. Когда на пути к стройности становится совсем тяжело, эксперты советуют думать не о лишениях, а о том, что вы приобретаете — красивое тело, «кубики» на животе и здоровье. Тогда и похудение будет не мучением, а в удовольствие.