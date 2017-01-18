Поставили трубы не того диаметра: слесари оставили екатеринбуржца без горячих батарей

18.01.2017

Коммунальщики менять неисправный радиатор не торопятся

Установку этой батареи проводили сотрудники УК, ныне не существующей. Но когда радиатор отопления перестал нагреваться, новая обслуживающая организация ответственность за своих предшественников брать не захотела. Старая чугунная батарея уже не грела. Поэтому Александр обратился в жилконтору с просьбой заменить ее. Однако теплее не стало. Раньше хозяин на это закрывал глаза — зимы были мягкими, а нынче на кухне заметно похолодало. Морозы заставили снова идти к коммунальщикам. Да только они уже не те — жилконтора сменилась. Собственнику теперь надо доказать, что радиатор устанавливали коммунальщики, говорят управленцы. Но у него никаких документов нет. Проблема в том, что после 8 лет службы и без того небольшой просвет трубы стал еще меньше. Потому и батареи не держат тепло. Если вернуться к прежней системе, станет заметно теплее. Коммунальщики готовы за свой счет восстановить только стояк. А замену разводки придется оплачивать жильцам. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сохраняйте чеки, договоры, квитанции при проведении любых ремонтных работ в квартире. И хранить платежные документы, как показывает практика, следует не менее 10 лет.