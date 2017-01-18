Перепутала день с ночью: на Уралмаше среди ночи нашли гуляющую в одиночестве первоклассницу

18.01.2017

Полицейским девочка рассказала, что отправилась в школу


Спасителю девочка рассказала, что приняла ночную пору за утренний сумрак. Проснувшись, она подумала, что пора в школу — самостоятельно оделась, вышла из квартиры, по привычке захлопнув дверь. Родители в тот момент были на работе, а бабушка с дедушкой крепко спали. Уже добравшись до школы, девочка поняла, что еще слишком рано — и вернулась домой. Но попасть в него не смогла – ключей не было, домофон не работал. Девочке пришлось бродить по улице. К тому моменту, как ее нашел Лев, первоклассница так замерзла, что с трудом говорила. Мужчина вызвал полицейских, которые забрали школьницу в отделение. Позже ее забрали родители. Теперь следователи выясняют, почему взрослые не уследили за ребенком.

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Перепутала день с ночью: на Уралмаше среди ночи нашли гуляющую в одиночестве первоклассницу