Искра упала на балкон: в Первоуральске салют спалил квартиру пенсионерки

18.01.2017

Фейерверк соседи пускали прямо под окнами жилого дома

Новый год Вера Борисовна отметила с огоньком — из-за хулиганов, пускавших фейерверки у нее под окнами. Одна из ракет залетела к ней на балкон и начала искрить. Окна лопнули, и вскоре загорелась вся квартира. В праздничную ночь фейерверки во дворе пускали многие. Злополучный залп, по словам очевидцев, произвели парни из дома по соседству. Однако спросить с них деньги за испорченную квартиру пенсионерка не может. Полиция отказывает ей в возбуждении уголовного дела. До пострадавшей даже участковый дойти не может. Согласно заключению дознавателей, жилье Веры Борисовны действительно пострадало из-за пиротехники. Однако, по мнению полиции, это произошло случайно. А раз никто ее сознательно не поджигал, значит и наказывать некого. Хотя по закону ответственность предусмотрена даже за непреднамеренный поджог. При ущербе больше четверти миллиона тому, кто устроил пожар, грозит штраф и лишение свободы. Для этого нужно найти горе-пироманов. А именно это полиция и не собирается делать. Из городской администрации пенсионерка тоже вернулась ни с чем — ведь фактически крыша над головой у нее есть. То, что жить под ней нельзя — другой вопрос. Пока женщине, страдающей астмой, помогают только родные и соседи. Теперь у Веры Борисовны только одна надежда — на помощь неравнодушных людей. Тех, кто сможет помочь деньгами или руками, подсобит в ремонте. Таково новогоднее желание пенсионерки, которое она не успела загадать в праздничную ночь.