Гонконгский грипп уложил горожан в постель: эпидпорог в Екатеринбурге превышен почти в два раза

18.01.2017

Новый тип гриппа отличается высокой температурой и осложнениями


Мамы сейчас любого чиха пугаются — чуть что, вызывают скорую. И правильно делают, говорят врачи — с вирусом в этом году шутки плохи. Эпидпорог в Екатеринбурге превышен почти в два раза. Поэтому работники неотложек круглыми сутками на ногах. И тем не менее, только за последнюю неделю в городе с респираторной инфекцией слегли 14 с половиной тысяч человек. Большая часть случаев — так называемый гонгконгский грипп, новый, очень заразный штамм. Распознать его несложно — вирус из Азии валит с ног буквально за пару часов. Температура под 40, боли в мышцах, насморк — при появлении этих симптомов нужно срочно вызывать медиков. Ведь не так страшен сам грипп, как его последствия. Примечательно, что в этом сезоне негласная эпидемия гриппа началась на месяц раньше, испортив новогодние праздники тысячам горожан. Сейчас болезнь немного отступила — спасибо морозам, которые в начале января держали людей дома. Но дети по-прежнему в зоне риска. Из-за распространения вируса уже пришлось закрыть на неделю 27 групп в 14 детских садах. Ведь главное оружие в борьбе с инфекцией — изоляция. В своей группе маленькая Настя — первая заболевшая. После садика девочка почувствовала себя плохо и теперь не меньше недели будет лечиться от ОРВИ. Иммунитета у малышки нет — мама решила не прививать дочку от гриппа. Вакцина — не панацея от ОРВИ, в который раз объясняют врачи. Но благодаря прививке, болезнь протекает легче и без осложнений. Правда, сейчас ее ставить нельзя. По прогнозам медиков, Екатеринбургу грозит вторая волна гриппа. Чтобы не попасть под нее, следует соблюдать элементарные правила безопасности — часто мыть руки, использовать защитные маски в транспорте, проветривать помещения, не переохлаждаться. А если вы все-таки заболели — пожалейте себя и других: ни в коем случае не переносите грипп на ногах. Это вредит не только вашему здоровью.

Также в разделе Медицина
05.10.2016
Скорее за прививкой: медики призывают горожан защититься от гриппа
Скорее за прививкой: медики призывают горожан защититься от гриппа
12.01.2017
Умерла после лечения кариеса: анестезиолога судят за смерть 2-летней девочки
Умерла после лечения кариеса: анестезиолога судят за смерть 2-летней девочки
31.10.2016
Лишили шанса на рождение: в 40-ой больнице скончалась беременная женщина
Лишили шанса на рождение: в 40-ой больнице скончалась беременная женщина
29.12.2016
В Екатеринбурге врачи удалили у 17-летней пациентки неоперабельную раковую опухоль
В Екатеринбурге врачи удалили у 17-летней пациентки неоперабельную раковую опухоль

Сегодня
Гонконгский грипп уложил горожан в постель: эпидпорог в Екатеринбурге превышен почти в два раза