Мамы сейчас любого чиха пугаются — чуть что, вызывают скорую. И правильно делают, говорят врачи — с вирусом в этом году шутки плохи. Эпидпорог в Екатеринбурге превышен почти в два раза. Поэтому работники неотложек круглыми сутками на ногах. И тем не менее, только за последнюю неделю в городе с респираторной инфекцией слегли 14 с половиной тысяч человек. Большая часть случаев — так называемый гонгконгский грипп, новый, очень заразный штамм. Распознать его несложно — вирус из Азии валит с ног буквально за пару часов. Температура под 40, боли в мышцах, насморк — при появлении этих симптомов нужно срочно вызывать медиков. Ведь не так страшен сам грипп, как его последствия. Примечательно, что в этом сезоне негласная эпидемия гриппа началась на месяц раньше, испортив новогодние праздники тысячам горожан. Сейчас болезнь немного отступила — спасибо морозам, которые в начале января держали людей дома. Но дети
Гонконгский грипп уложил горожан в постель: эпидпорог в Екатеринбурге превышен почти в два раза
Новый тип гриппа отличается высокой температурой и осложнениями
Мамы сейчас любого чиха пугаются — чуть что, вызывают скорую. И правильно делают, говорят врачи — с вирусом в этом году шутки плохи. Эпидпорог в Екатеринбурге превышен почти в два раза. Поэтому работники неотложек круглыми сутками на ногах. И тем не менее, только за последнюю неделю в городе с респираторной инфекцией слегли 14 с половиной тысяч человек. Большая часть случаев — так называемый гонгконгский грипп, новый, очень заразный штамм. Распознать его несложно — вирус из Азии валит с ног буквально за пару часов. Температура под 40, боли в мышцах, насморк — при появлении этих симптомов нужно срочно вызывать медиков. Ведь не так страшен сам грипп, как его последствия. Примечательно, что в этом сезоне негласная эпидемия гриппа началась на месяц раньше, испортив новогодние праздники тысячам горожан. Сейчас болезнь немного отступила — спасибо морозам, которые в начале января держали людей дома. Но дети