Глыба льда свалилась с козырька балкона на беременную женщину

18.01.2017

На хозяина квартиры уже возбудили уголовное дело

С неизбежным Надежда повстречалась по пути домой. Она вела сына из школы, когда на нее с крыши пятиэтажки обрушилась глыба льда. Беременная женщина едва успела оттолкнуть ребенка и увернуться сама. Но без травм не обошлось – у женщины ушибы и ссадины. Но это, говорит, пустяки. Самое главное, что будущему ребенку ничто не угрожает. Хотя сосульки вполне могли пробить маме голову. Важно выяснить и то, откуда именно свалилась глыба. От этого зависит, кому именно «прилетит» по голове за ЧП. Последствия этого падения будут серьезными — следователи возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Главный фигурант — хозяин квартиры на пятом этаже, с крыши его балкона и сошел лед. Выяснилось, что он взял его под козырек незаконно и снег не чистил. Смотреть вверх чаще сейчас советуют всем горожанам. Угроза схода снега как никогда реальна. Выпавшие за зиму сугробы скопились на крышах и под лучами солнца начали скатываться вниз. На этом доме сосульки уже метр длиной. Ходить мимо местные опасаются, но коммунальщики сбивать наледь не спешат. Горожанам, которые заметили ледяную угрозу, советуют незамедлительно поднимать тревогу. Прежде всего, нужно идти в свою управляющую компанию или ТСЖ, а если они бездействуют — жаловаться в вышестоящие инстанции. Впрочем, и осторожность не повредит. Проходя мимо зданий, стоит соблюдать элементарные правила безопасности.