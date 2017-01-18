Для самых нетерпеливых: в Екатеринбурге сегодня заработали первые купели

18.01.2017

Старт крещенскому обряду — впервые за много лет — дали на Верх-Исетском пруду

На водоеме открыли сразу две купели: мужскую и женскую. Рядом с ними поставили газовые горелки для обогрева. Первые смельчаки окунулись в прорубь уже сегодня. Остальные иордани заработают с полуночи. В этом году в Екатеринбурге их будет 25. Основные разместятся на Шарташе, Калиновских разрезах и в Малом Истоке. Искупаться можно будет даже в центре города — в мобильной купели у Храма Большой Златоуст. Главное, напоминают священники — это не ныряние, а покаяние. Без добрых помыслов к иордани идти не следует.