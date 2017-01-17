Создают роботов и пишут приложения для смартфонов: юные изобретатели отметили свой профессиональный праздник за партой

17.01.2017

Как работают школы для детей-гениев?

Большое плавание — даже крошечному кораблю! В этом бассейне юные судостроители устраивают тест-драйв своим изобретениям. Собрать пожарный катер или подводную лодку для них — сущий пустяк. Влад в свои 12 сумел смастерить настоящее гоночное судно. Эта машина — тоже дело рук детей. Умная техника точно знает, где повернуть, а где остановиться. Все благодаря специальной программе, которую здесь одной левой может написать каждый программист. В кружке программирования школьников учат азам компьютерного языка. Освоив один «алфавит», дети с легкостью учат и другие. Так, разобравшись с управлением крошечным авто, воспитанники могут приступить и к созданию приложений для смартфонов. От теории к практике здесь переходят в два счета. Женя, к примеру, после занятий берется за починку часов и модернизацию бытовой техники. Даже шестилетки тут умеют собирать роботов. Правда… из конструктора. Этот материал для первоклассников куда привычнее железа. Так, играючи мальчишки могут дорасти и до настоящих изобретений. Ведь на примере конструктора им объясняют принцип действия сложных механизмов. И не беда, что строить настоящих роботов в итоге будут единицы. Главное, что в этих секциях развивают логическое мышление и кругозор. А эти навыки в любом деле пригодятся.