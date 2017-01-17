Скованные льдом! В Первоуральске большая вода превратила несколько улиц в каток

17.01.2017

Некоторые из припаркованных в зоне бедствия автомобилей застряли по самые стекла

По центру города сейчас впору передвигаться на коньках — кругом лед. В скользкие дорожки улицы превратились после того, как неподалеку прорвало трубу. Много воды утекло, жалуются местные — ведь магистраль идет к местной теплоцентрали. Сыро в этом месте постоянно, рассказывают жители. Труба давно протекает — и периодически затапливает подвал соседней многоэтажки и коллектор вдоль дороги. Но в новогодние праздники случилось настоящее наводнение, а когда ударили морозы — окрестности покрылись метровым слоем льда. Больше всего горожан возмущает холодное отношение коммунальщиков. Говорят, на протечки им жаловались постоянно, но рабочие умывали руки. Когда уровень воды стал резко повышаться, аварийная служба не смогла приступить к ремонту — из-за холодов. На поиски места протечки отправились только сегодня. Коммунальщикам предстоит не только залатать трубы, но и отдолбить всю наледь. Сложнее всего будет отогреть скованный льдом автомобиль. Впрочем, если это не удастся, сетевики обещают возместить убытки — трубы застрахованы.