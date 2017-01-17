Схема раздора: новую маршрутную сеть Екатеринбурга изучит прокуратура

17.01.2017

Надзорное ведомство проверит, не нарушает ли новая схема права пассажиров и доступен ли транспорт жителям отдаленных районов


Разобраться в ситуации прокуратура решила после того, как в Екатеринбурге развернулись жаркие споры о новой схеме общественного транспорта. Согласно проекту, в городе уберут дублирующие маршруты, увеличат количество вагонов и машин на линии и создадут систему пересадочных пунктов — за счет этого люди смогут быстрее добраться до места назначения. Однако надзорные органы выясняют, не окажутся ли жители в блокаде, когда изменения вступят в силу. По итогам проверки проведут совещание с участием всех заинтересованных сторон. Новая транспортная схема заработает с 1 июля.

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Схема раздора: новую маршрутную сеть Екатеринбурга изучит прокуратура