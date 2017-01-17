С горбатым не входить: по Екатеринбургу запретят гулять с верблюдами и лошадьми

17.01.2017

Вскоре в городе утвердят новые правила благоустройства

Ужесточить правила благоустройства попросили сами жители. Так, стремление оградить свои дворы от посторонних автомобилей привело к тому, что и пешеходам теперь дороги нет. По новым нормативам, заборы вокруг многоквартирных домов должны быть прозрачными и не выше 90 сантиметров. Собственникам также запретят самовольно перегораживать тротуары и проезды, устанавливать шлагбаумы. В правилах теперь прописан и запрет на парковку на газонах, а чтобы не возникало разночтений, дано и определение тому, что считать таковым. Вне закона официально станут граффити на фасадах, рекламные листовки на скамейках и урнах и даже… верблюды с конями.