Обжигающая сердце история: девятимесячная девочка умерла от ожогов, упав под батарею

17.01.2017

В эту малоправдоподобную версию следователи сначала не поверили, но судмедэксперты все подтвердили

О трагедии в этой коммуналке мало что известно даже соседям за стенкой. В одной из квартир при странных обстоятельствах погиб младенец. Маленькую девочку утром обнаружили мертвой под батареей. Следователи выяснили, что малышка спала вместе с мамой на диване. Чтобы девочка не обожглась о радиатор, женщина положила между ней и батареей подушку. Проснувшись утром, она обнаружила на полу бездыханное тело дочери. Сперва, сыщики предположили, что девочка погибла от удара или удушья, но судмедэксперты сегодня заявили, что причина смерти — ожоги. Соседи этому не удивились. Говорят, батареи в их доме действительно шпарят. Проверить эту версию нам не удалось — комната, где погибла девочка, заперта — матери нет дома. Женщина весь день дает показания в следственном комитете — пытается объяснить, почему проспала смерть ребенка. Ведь, обжёгшись, малышка должна была заплакать от боли. Поэтому о семье в доме знают мало. Соседи лишь говорят, что ничего плохого за матерью не замечали. Люди вполне благополучные. Это подтверждают и другие квартиранты. Следователи пытаются восстановить картину трагедии. Они возбудили уголовное дело по статье – причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования будет проведена экспертиза тела, которая установит точную причину и время гибели девочки.