Неприятный запах заблокировал работу музыкально-драматического театра в Екатеринбурге

17.01.2017

Из подвала дома, где репетируют актеры, с начала года доносятся зловонья

Утро на первом этаже начинается не с кофе, а с уборки. Жильцы подтирают за соседями сверху. В подвале ситуация еще хуже. Стоками непрерывно заливает камерный театр. Актерам пришлось перенесли выступления в другие залы. Теперь им негде даже репетировать. Однако у жителей — другая информация. Ирина вызывала тех же самых слесарей. Девушка сегодня вторично сделала заявку. А мы отправились в службу водоотведения выяснять, почему засор не могут устранить уже четыре дня. Как выяснилось, с переулка Виражный это уже вторая заявка. Первую коммунальщики получили 15 января — и в тот же день ее выполнили. Вторая жалоба поступила только сегодня, и сегодня же к колодцу направят спецтехнику для тщательной промывки сетей. Засоры так и будут отравлять жизнь горожанам, пока вы не перестанете использовать унитаз вместо мусоропровода! Я обращаюсь к нарушителям бытовой гигиены — ведь даже прокисший суп не рекомендуется сливать в канализацию.