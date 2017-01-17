Безопасное погружение под лед: крещенские купели к празднику готовы

17.01.2017

По словам спасателей, лёд в этом году прочный, рядом с каждой купелью одновременно сможет находиться до 40 человек

Вот вам крест, приговаривают ледорубы — вырезая купель на Шарташе. Чтобы оборудовать прорубь для крещенских купаний, рабочим приходится попотеть — лед в полтора раза толще, чем обычно. Так что наплыв желающих окунуться выдержит, резюмируют проверяющие. Такой лед трещину точно не даст. Но спасатели, проверяющие свердловские иордани, не расслабляются. Опасность, говорят, таит даже снег. Его нынче много, а это дополнительная нагрузка на поверхность водоемов. Поэтому подходить к купелям лучше не большой толпой, а маленькими группами. В МЧС предполагают, что в этом году в Крещение на лед выйдут около 40 тысяч человек. Для них на свердловских водоемах вырубят 106 прорубей, в том числе 18 в Екатеринбурге. Чтобы отдать дань православной традиции, горожане, в основном, едут на окраину города — на озеро Шарташ, в поселки Исток, Академический микрорайон. Впервые за долгое время иордани оборудуют на Верх-Исетском пруду. Возможность совершить обряд будет и в центре Екатеринбурга — у Большого Златоуста установят мобильную купель. Впрочем, прохлаждаться в праздник врачи советуют лишь здоровым людям. К этому делу нужно подходить с холодной головой. Того же мнения и церковь. Крещение — это не состязание, в котором демонстрируется сила духа и тела. Для верующего человека главное — встретить праздник с молитвой и покаянием. Что касается погружений в прорубь, это делать совсем не обязательно — можно просто умыться. По словам священников, целебной и заговоренной становится вся вода — и в купели, и в ванной. Поэтому совершить обряд можно без риска простудиться или заработать инсульт.