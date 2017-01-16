В память о замерзшей в «Кольцово» болонке: в Екатеринбурге хотят создать службу спасения брошенных питомцев

16.01.2017

Такую идею озвучили зоозащитники после трагического случая с собачкой Тори, которую хозяева оставили замерзать


Чтобы подобных историй больше не случалось, зоозащитники совместно с сотрудниками аэропорта разрабатывают особый регламент. Волонтеры будут экстренно приезжать в «Кольцово» и забирать животных, которые не смогли попасть на рейс. Для пассажиров с собаками и кошками составят специальную памятку о том, какие документы на животное нужно оформить и где можно оставить питомца. Правда, владельцев погибшей болонки отсутствие всей этой информации не оправдывает, говорят эксперты. Известно, что им до вылета предлагали выходы из непростой ситуации, но они выбрали самый жестокий. И теперь, скорее всего, поплатятся за свой поступок.

Также в разделе Братья меньшие
13.01.2017
Отплатили за любовь предательством: пассажиры выбросили собаку возле аэропорта «Кольцово»
Отплатили за любовь предательством: пассажиры выбросили собаку возле аэропорта «Кольцово»
06.12.2016
Хочешь собаку-плати: на Урале предлагают ввести налог на домашних животных
Хочешь собаку-плати: на Урале предлагают ввести налог на домашних животных
11.10.2016
Собачьи бои без правил: бойцовский пес перекусил челюсть миниатюрной собаке
Собачьи бои без правил: бойцовский пес перекусил челюсть миниатюрной собаке
14.11.2016
Собак меняет как перчатки: зачем екатеринбуржец каждые два дня заводит нового пса?
Собак меняет как перчатки: зачем екатеринбуржец каждые два дня заводит нового пса?

Вчера
В память о замерзшей в «Кольцово» болонке: в Екатеринбурге хотят создать службу спасения брошенных питомцев