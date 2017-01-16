В Красноуральске вооруженные грабители напали на охранников химзавода

16.01.2017

Полицейские подозреваемых уже поймали и опознали. Они уже совершали налет на предприятие

К визитам воришек сторожа химзавода давно привыкли. Местные жители ходят на заброшенное предприятие, как на работу — за металлоломом. Обычно хватало окрика, чтобы прогнать нарушителей. Но в ночь на субботу сюда пожаловали вооруженные грабители, открывшие по охране огонь. Жизнь пострадавших, которые сейчас в больнице, уже вне опасности. Через пару дней их перевезут на лечение в Екатеринбург. Хирургу они рассказали, что у одного из нападавших было ружье, еще один был с пистолетом. Охрана на химзаводе появилась недавно. Выставить ее потребовала прокуратура — после того, как в марте прошлого года здесь случилась череда возгораний. Тогда, в ходе проверок, выяснилось, что на территории складировано более 60 тонн тротила. Причем он, по рассказам местных, находится в свободном доступе. Но, как оказалось, охрана — тоже не гарантия безопасности. Никого из нападавших потерпевшие не рассмотрели. Поэтому полиция в первую очередь стала проверять всех горожан, имевших проблемы с законом. Сегодня четверых из пяти налетчиков задержали. Ими оказались не работающие жители Красноуральска. Трое — ранее судимые за кражи. Оказалось, что на дело они пошли после распития алкоголя и вспомнив старые обиды. И на этот раз нападавшим пришлось уйти ни с чем. Спустя два дня сопротивление при задержании подозреваемые оказать не успели. У них найдены маски, одежда и другие вещественные доказательства. Пятый подозреваемый объявлен в розыск.