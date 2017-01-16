Сделай селфи — помоги уткам: в Екатеринбурге прошла фотоакция «Серая Шейка»

16.01.2017

Таким образом орнитологи выясняют, сколько пернатых остаётся зимовать на Урале


По зиме уток уральские орнитологи считают третий год. Наука, говорят, любит точность. Но и без математических вычислений понятно, на свердловских водоемах все больше серых шеек. С чем это связано, ученые и пытаются выяснить. На перепись орнитологи возлагают большие надежды — она покажет, какие именно особи и в каком количестве зимуют на Урале. Вот только их так много, что людей на всех не хватает. Да и птицы не сидят сложа крылья — постоянно мигрируют из одного парка в другой. Поэтому специалисты решили привлечь волонтеров. На эту приманку клюнули уже два десятка человек. Активистам установили жесткие сроки — 2 дня — чтобы птицы не успели сменить место обитания и не испортили статистику. Волонтеры так погрузились в вопрос, что стали легко различать, где самки, а где самцы. Численность серых шеек в Екатеринбурге превзошла все ожидания. Активисты насчитали больше двух тысяч особей кряквы – это на треть больше, чем в прошлом году! По мнению ученых, в городе утки остаются зимовать потому, что место здесь прикормленное. Те, кому птичек жалко, постоянно носят на водоемы разную снедь. Однако горожане тем самым оказывают уткам медвежью услугу. Орнитологи в который раз объясняют — кормить серых шеек хлебом, а уж тем более заплесневелым, ни в коем случае нельзя. Это приводит к болезням желудочно-кишечного тракта и банальному ожирению. Но сердобольным екатеринбуржцам страшнее оставить птиц голодными. Впрочем, делать выводы о том, чем именно манят уток холодные водоемы и насколько это безопасно, пока рано. Ведь зимующих в городах шеек становится больше не только на Урале, но и по всей России. С чем это связано, ученые поймут, когда изучат и отчеты коллег.

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Сделай селфи — помоги уткам: в Екатеринбурге прошла фотоакция «Серая Шейка»