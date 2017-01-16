Не остановили даже переломы: автоинспектор, несмотря на многочисленные травмы, задержал таксиста-нарушителя

16.01.2017

Водитель несколько сотен метров протащил за машиной сотрудника ДПС, остановившего его на вокзале для проверки документов


Рука инспектора оказалась зажата между стеклом окна, поэтому таксист потащил его по улице в потоке машин. После того, как водитель проехал на красный, полицейский извернулся — и освободился, чуть не попав под колеса встречных автомобилей. Поймать нарушителя получилось с помощью отзывчивого шофера — вместе с ним инспектор, забыв про травмы, начал погоню по улицам города. После успешного задержания у стража порядка медики обнаружили ушиб колена и перелом ноги. Нарушитель сейчас находится за решеткой, но своей вины не признает.

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Не остановили даже переломы: автоинспектор, несмотря на многочисленные травмы, задержал таксиста-нарушителя