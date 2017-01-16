Коммунальный фонтан: из-за прорыва трубы целый квартал на ВИЗе оказался в ледяном плену

16.01.2017

За полчаса вода затопила целый квартал, замуровала машины и погубила кошку

Из-за чего их улицы вдруг превратились в реку, жители Татищева и Торфорезов поняли не сразу. Искать источник было некогда, сперва пришлось расхлебывать последствия аварии. Уже через полчаса воды в округе было по колено. Чтобы остановить поток, местные стали возводить дамбы. Но все без толку — прорвало магистральный трубопровод. Дом Ивана в паре метров от места аварии. Так что ему выйти сухим из всей этой истории не удалось. Один на один со стихией, рассказывают горожане, она были почти час — пока коммунальщики не перекрыли вентили. Выяснилось, что прохудилась труба, которая снабжает питьевой водой весь ВИЗ. Точное место порыва удалось найти лишь спустя сутки. Работы ведутся до сих пор. А пострадавшие, тем временем, пытаются выбраться из ледяного плена. У Кривоноговых под воду ушел не только весь двор, но и автомобиль. Машина, похоже, застряла до весны — льдом сковало колеса и моторный отсек. Но хозяева оплакивают не только ее и пропавшие запасы овощей и заготовок, но и любимую кошку. Мурка не смогла выбраться из погреба, когда вода начала прибывать. Не удалось спасти и многие электроприборы. Только сегодня жизнь в частном секторе начала возвращаться в мирное русло. Рабочие заменили часть прохудившейся трубы и кое-где даже восстановили водоснабжение. Чтобы не допустить половодья, коммунальщики пообещали до весны очистить окрестности от застывшего льда. Правда, пока он весьма коварен — под тонким слоем до сих пор вода. Игорь Бонгин, Влад Колупаев, Главные новости Екатеринбурга.