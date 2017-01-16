Екатеринбуржец Сергей Карякин завоевал первое место в гонке «Дакар-2017»

16.01.2017

Это — первая в истории гонок победа российского спортсмена в классе «квадроциклы»

Дакар является одним из самых престижных марафонов в мире. Участники постоянно испытывают на себе перепады температур и высот. Так начавшаяся в +40 гонка может закончиться снежными горными вершинами. Чтобы выдержать такие испытания, нужна как физическая, так и техническая подготовка. Для этого Сергей специально тренировался на высокогорье в Киргизии. А чтобы четырехколесный товарищ не подвел в неподходящий момент — на его переоборудование было затрачено около 2х миллионов рублей. Эта победа — заслуга и большой команды механиков. Они также переживали за Сергея и гнали его по дорогам Южной Америки.