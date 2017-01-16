Десятки предприятий на Химмаше остались без связи из-за неуправляемой фуры

16.01.2017

Машина снесла 3 опоры освящения, из-за чего оборвались провода


Сразу 3 опоры освещения снесла, видимо разворачивающаяся здесь фура. В итоге улица Альпинистов стала непроходной для пешеходов. «Темную» прохожим водитель устроил минувшей ночью. Тем, кто утром отправился на работу, пришлось лавировать между запутанными проводами. Через препятствия люди идут без боязни, ведь линии не под напряжением. Этот участок улицы много лет не освещается. Оборванные провода принадлежат интернет-провайдерам. Как выяснилось, доступ в глобальную сеть в округе действительно пропал. Десятки предприятий несут убытки. Подъехавшие ремонтники подтвердили, что близ лежащие офисы остались без интернета, телевидения и телефона. В общей сложности придется заменить около 300 метров оптоволоконного кабеля. По словам инженеров, кабель принадлежит другому провайдеру. Но прибывшие первыми связисты пообещали вернуть на место все без исключения провода. А старую опору освещения, зависшую над землей, убрать совсем.

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Десятки предприятий на Химмаше остались без связи из-за неуправляемой фуры