Зима набирает популярность: екатеринбуржцы в сетях активно обсуждают суровые уральские морозы

13.01.2017

Самые популярные запросы интернет-пользователей на этой недели в рубрике «Клик народа»

Весь мир с нетерпением ждет новостей из России. Хватит ли у русских cил отметить Старый Новый год? Двухнедельный праздничный марафон, наконец, подходит к концу. Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов — а там и до лета рукой подать. О жаре екатеринбуржцы грезят всю зиму. Судя по топу самых частых запросов в поисковике, горожанам очень холодно. Все мысли и клики о том, где купить валенки, как в мороз завести машину и когда же потеплеет. А прогнозы, между тем, грозят ледяным апокалипсисом.

Рейтинг популярности новостей:

Дэвид Боуи — 100

Морозы в екб — 85

Старый новый год — 81

Новые маршруты — 60

Петиция против Пугачевой – 40

Пора уже менять новогоднее настроение на рабочее. Самый действенный способ — с глаз долой, из сердца вон: убирайте ёлку, прочую мишуру и остатки былой роскоши. А то так и будете жить прошлым. Впрочем, новую жизнь тоже враз начинать не стоит, говорят психологи — ни к чему хорошему кардинальные изменения не приведут. Расслабьтесь, для этого целый год впереди.